外資1月持有台股債存款創新高 占外匯存底比重150%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 19:28

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中央銀行今 (5) 日公布我國 1 月底我國外匯存底金額為 5775.83 億美元，較上月底增加 9.06 億美元，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計 8648 億美元，約當外匯存底 150%，餘額和占比雙雙創下新高紀錄，主要是反映台股市值上揚。

央行外匯局長蔡烱民說明，1 月主要貨幣兌美元漲跌互見，美元指數下滑 0.96%，澳幣則升 1.71%，人民幣升 0.79%，歐元升值 0.36%，日元升值 0.62%，新台幣升 0.09%，英鎊則貶 1.27%。

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另一方面，央行統計，儘管外資 1 月淨匯出 30 億美元，但因台股市值續揚，使外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8648 億美元，創下新高，約當外匯存底 150%，占比也同創高。