外資1月持有台股債存款創新高 占外匯存底比重150%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 19:28
中央銀行今 (5) 日公布我國 1 月底我國外匯存底金額為 5775.83 億美元，較上月底增加 9.06 億美元，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計 8648 億美元，約當外匯存底 150%，餘額和占比雙雙創下新高紀錄，主要是反映台股市值上揚。
央行外匯局長蔡烱民說明，1 月主要貨幣兌美元漲跌互見，美元指數下滑 0.96%，澳幣則升 1.71%，人民幣升 0.79%，歐元升值 0.36%，日元升值 0.62%，新台幣升 0.09%，英鎊則貶 1.27%。
另一方面，央行統計，儘管外資 1 月淨匯出 30 億美元，但因台股市值續揚，使外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8648 億美元，創下新高，約當外匯存底 150%，占比也同創高。
觀察各國外匯存底，中國最新統計至 12 月底來到 3.2024 兆美元，月減 635 億美元，日本為 1.0771 兆美元，月減 67 億美元，瑞士 8080 億美元，月減 140 億美元，南韓則統計至 1 月底，來到 3873 億美元，月減 46 億美元，印度 5379 億美元，月減 140 億美元。
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