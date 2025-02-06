〈焦點股〉AI浪潮帶動矽光子展望正向 英特磊亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 12:11

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AI 應用場景越來越多元，推升全球資料中心建置量，研調機構指出，光收發模組作為資料中心互連的關鍵元件，將受惠於高速傳輸的需求，進而催生光通訊需求，激勵三五族英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (6) 日強攻漲停鎖住 103.5 元，企圖挑戰前高。

英特磊早盤以 95.2 元開高走高，隨即亮燈漲停鎖住 103.5 元，重回百元關卡，也同步站上所有均線，成交量超過 3000 張。

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根據研調機構 TrendForce，未來 AI 伺服器之間的資料傳輸，皆需大量的高速光收發模組，並預估今年光收發模組今年出貨將年增 56.5%。

因此英特磊也看好，AI 浪潮帶動矽光子產品，且隨著客戶在高速高頻元件量產的規劃與驗證投入開發，今年將陸續開花結果，磷化銦業務展望樂觀，同時也是公司今年重要的成長動能。