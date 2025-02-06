空運市況熱 中菲行1月營收創3年來同期高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 10:11

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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 22.98 億元，月減 16.33%，年增 20.87%，為去年 6 月以來相對低點，但仍是 3 年來同期高點，主因空運市況持穩，人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求。

中菲行說明，1 月空運營收 14.02 億元，占營收比重 61%，較去年同期增加 20.6%，海運營收 7.7 億元，占比 33.5%，也較去年同期增加 24%。

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其中，1 月亞洲空運市場仍相當繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等需求強勁，產品面則以人工智慧和智慧運算相關推升需求，使運價維持平穩。

海運方面，儘管因農曆春節過年海運需求略有增加，但中菲行不諱言，「不如往年水準」，尤其美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，使運價因而下跌。