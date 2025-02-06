空運市況熱 中菲行1月營收創3年來同期高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 10:11
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 22.98 億元，月減 16.33%，年增 20.87%，為去年 6 月以來相對低點，但仍是 3 年來同期高點，主因空運市況持穩，人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求。
中菲行說明，1 月空運營收 14.02 億元，占營收比重 61%，較去年同期增加 20.6%，海運營收 7.7 億元，占比 33.5%，也較去年同期增加 24%。
其中，1 月亞洲空運市場仍相當繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等需求強勁，產品面則以人工智慧和智慧運算相關推升需求，使運價維持平穩。
海運方面，儘管因農曆春節過年海運需求略有增加，但中菲行不諱言，「不如往年水準」，尤其美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，使運價因而下跌。
不過，中菲行提供多元產品，並運用人工智慧及流程自動化提升生產力、優化服務效率，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，後市將憑藉超過 150 個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台，維持業內領先。
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