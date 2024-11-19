〈焦點股〉英特磊Q4磷化銦、砷化鎵訂單湧現 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 10:30

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英特磊早盤以 77 元開平盤後，雖然一度翻黑跌至 76.2 元，不過隨後走高，最高漲至 83.5 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點左右，股價暫報 83 元，漲幅超過 7%，成交量超過 800 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計買超 622 張。

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董事長高永中表示，由於原計劃在第三季開始貢獻營收的機台改裝訂單，受到客戶資金影響而順延，拖累第三季表現。英特磊具備自行開發 MBE 長晶操控軟體能力，出售定制機台或零組件是成長動能之一，將持續爭取今年內增加機台改裝升級收入。

展望未來，磷化銦方面，今年配合客戶在高速高頻元件量產的規劃與驗證投入研發，明年可望開花結果；砷化鎵產品部分，如面射型雷射 (VCSEL) 可應用於多元領域，需求也持續增加。

氮化鎵在二次生長方面，客戶需求也與日俱增；銻化鎵部分，在國方領域的訂單也穩健成長；磊晶業務則有機台與硬體構件挹注，加上有德州晶片法案與聯邦晶片法案補助款，看好 2025 年營運往上。

英特磊第三季營收 1.48 億元，季減 4.52%，年減 27.45%；毛利率 17%，季增 11 個百分點，年減 14 個百分點；營益率 - 14%，較第二季收斂，較去年同期轉負；稅後虧損 0.46 億元，季對季持平，較去年同期轉虧，每股虧損 1.25 元。