營收速報 - 永昕(4726)1月營收4,523萬元年增率高達196.47％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 14:15
今年1-1月累計營收為4,523萬元，累計年增率196.47%。
最新價為42.65元，近5日股價上漲2.27%，相關生技醫療股價指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+240 張
- 外資買賣超：+240 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4,523萬
|196%
|-9%
|24/12
|4,966萬
|-34%
|-54%
|24/11
|1.09億
|151%
|209%
|24/10
|3,527萬
|-45%
|-41%
|24/9
|5,995萬
|36%
|-13%
|24/8
|6,912萬
|35%
|-14%
永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為CMC技術及cGMP生產技術平台提供業界新藥開發及GMP製造的服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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