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鉅亨速報

營收速報 - 永昕(4726)1月營收4,523萬元年增率高達196.47％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 14:15


永昕(4726-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4,523萬元，年增率196.47%，月增率-8.91%。

今年1-1月累計營收為4,523萬元，累計年增率196.47%。

最新價為42.65元，近5日股價上漲2.27%，相關生技醫療股價指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+240 張
  • 外資買賣超：+240 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4,523萬 196% -9%
24/12 4,966萬 -34% -54%
24/11 1.09億 151% 209%
24/10 3,527萬 -45% -41%
24/9 5,995萬 36% -13%
24/8 6,912萬 35% -14%

永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為CMC技術及cGMP生產技術平台提供業界新藥開發及GMP製造的服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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