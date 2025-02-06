2025年第一家！美電動車廠Canoo破產 美新創同業四分之三都在虧損

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 12:28

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美國電動車製造商 Canoo(卡努汽車) 因無法克服財務危機，日前向德拉瓦州美國破產法院提交自願請願書，依據破產法第 7 章尋求救濟，停止運營，也裁掉全球員工，引發業界關注。

據《路透社》報導，自成立以來，Canoo 一直在應對快速燒錢的問題，並努力籌集額外資金，不過最終仍無法克服財務危機，於今年 1/17 日聲請破產，並停止運營，總負債金額逾 1.64 億美金。

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Canoo 官網上發布聲明稱：「Canoo 無法從美國能源部貸款計畫辦公室獲得財政支持…… 我們對事情的發展結果感到非常失望。」

Canoo 成立於 2017 年，最初名為 Evelozcity，由前寶馬高層斯特凡 · 克勞斯和烏爾里希 · 克蘭茨創辦。兩位創辦人曾在法拉第未來工作，因與管理階層產生分歧而選擇自立門戶。

Canoo 在 2020 年透過 SPAC 上市，市值一度高達 21 億美元，成為造車新勢力中的明星企業。然而，短短四年，Canoo 經歷了合作失敗、高階主管離職和融資受阻等一系列打擊。根據最新數據顯示，Canoo 的股價已暴跌至 1.35 美元，較上市時的高點下跌 99%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司帳上僅剩 1600 萬美元的現金，財務危機已十分嚴重。

Canoo 破產原因主要包括商業計畫的頻繁變更。 2021 年，Canoo 突然推翻了先前的商業計畫，終止了與現代汽車的合作，並將訂閱模式的收入佔比壓縮至 20% 以下。這項決定引發了投資人的憤怒，導致股價暴跌。

此外，高階主管流失也是一個重要因素，創辦人兼 CEO 烏爾里希 · 克蘭茨於 2021 年跳槽至蘋果 (AAPL-US)，隨後超過 50 名高階主管陸續離職，造成公司管理階層的不穩定。

生產問題同樣嚴重，Canoo 在收購工廠後，未能如期交付車輛，前員工透露工廠僅更換車身貼紙，缺乏正常的生產線。

客戶撤退也加劇了困境，沃爾瑪 (WMT-US) 曾計畫購買 Canoo 的電動送貨車，但在破產後表示未購買任何車輛。 2023 年，Canoo 僅售出 22 輛車，銷售情況慘淡。財務危機方面，根據 Canoo 提交給美國證券交易委員會的文件，2022 年第一季虧損約 1.25 億美元，帳上僅剩約 1 億美元，面臨資金鏈斷裂的風險。

Canoo 的破產標誌著造車新勢力面臨的巨大挑戰。 2024 年，全球至少有十餘家造車公司宣告倒閉或關閉生產線，業界的競爭愈加激烈。最慘烈的例子當屬 Fisker，這家明星造車公司曾被譽為「特斯拉殺手」，巔峰市值高達 80 億美元，卻因交付困難、虧損嚴重失去投資人信任，在 2024 年 10 月份被法院批准破產。還有 Arrival、LionElectric、e.GO 等，都在 2024 年倒下。

根據顧問公司分析，美國 36 家上市電動車和電池新創公司中，四分之三正在虧損，13 家公司預計在夏天耗盡現金。在中國，恆馳汽車、天際汽車等多個品牌也相繼陷入破產旋渦。隨著市場競爭的加劇，預計未來三年將是該行業的淘汰賽，生存下來的企業將面臨更大的壓力。