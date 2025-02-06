2025年第一家！美電動車廠Canoo破產 美新創同業四分之三都在虧損
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 12:28
美國電動車製造商 Canoo(卡努汽車) 因無法克服財務危機，日前向德拉瓦州美國破產法院提交自願請願書，依據破產法第 7 章尋求救濟，停止運營，也裁掉全球員工，引發業界關注。
據《路透社》報導，自成立以來，Canoo 一直在應對快速燒錢的問題，並努力籌集額外資金，不過最終仍無法克服財務危機，於今年 1/17 日聲請破產，並停止運營，總負債金額逾 1.64 億美金。
Canoo 官網上發布聲明稱：「Canoo 無法從美國能源部貸款計畫辦公室獲得財政支持…… 我們對事情的發展結果感到非常失望。」
Canoo 成立於 2017 年，最初名為 Evelozcity，由前寶馬高層斯特凡 · 克勞斯和烏爾里希 · 克蘭茨創辦。兩位創辦人曾在法拉第未來工作，因與管理階層產生分歧而選擇自立門戶。
Canoo 在 2020 年透過 SPAC 上市，市值一度高達 21 億美元，成為造車新勢力中的明星企業。然而，短短四年，Canoo 經歷了合作失敗、高階主管離職和融資受阻等一系列打擊。根據最新數據顯示，Canoo 的股價已暴跌至 1.35 美元，較上市時的高點下跌 99%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司帳上僅剩 1600 萬美元的現金，財務危機已十分嚴重。
Canoo 破產原因主要包括商業計畫的頻繁變更。 2021 年，Canoo 突然推翻了先前的商業計畫，終止了與現代汽車的合作，並將訂閱模式的收入佔比壓縮至 20% 以下。這項決定引發了投資人的憤怒，導致股價暴跌。
此外，高階主管流失也是一個重要因素，創辦人兼 CEO 烏爾里希 · 克蘭茨於 2021 年跳槽至蘋果 (AAPL-US)，隨後超過 50 名高階主管陸續離職，造成公司管理階層的不穩定。
生產問題同樣嚴重，Canoo 在收購工廠後，未能如期交付車輛，前員工透露工廠僅更換車身貼紙，缺乏正常的生產線。
客戶撤退也加劇了困境，沃爾瑪 (WMT-US) 曾計畫購買 Canoo 的電動送貨車，但在破產後表示未購買任何車輛。 2023 年，Canoo 僅售出 22 輛車，銷售情況慘淡。財務危機方面，根據 Canoo 提交給美國證券交易委員會的文件，2022 年第一季虧損約 1.25 億美元，帳上僅剩約 1 億美元，面臨資金鏈斷裂的風險。
Canoo 的破產標誌著造車新勢力面臨的巨大挑戰。 2024 年，全球至少有十餘家造車公司宣告倒閉或關閉生產線，業界的競爭愈加激烈。最慘烈的例子當屬 Fisker，這家明星造車公司曾被譽為「特斯拉殺手」，巔峰市值高達 80 億美元，卻因交付困難、虧損嚴重失去投資人信任，在 2024 年 10 月份被法院批准破產。還有 Arrival、LionElectric、e.GO 等，都在 2024 年倒下。
根據顧問公司分析，美國 36 家上市電動車和電池新創公司中，四分之三正在虧損，13 家公司預計在夏天耗盡現金。在中國，恆馳汽車、天際汽車等多個品牌也相繼陷入破產旋渦。隨著市場競爭的加劇，預計未來三年將是該行業的淘汰賽，生存下來的企業將面臨更大的壓力。
Canoo 的隕落提醒了整個產業，只有具備強大技術實力和清晰商業模式的企業才能在競爭中存活下來。正如小鵬汽車所言：「在血海裡游泳，直到海水變藍。」
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