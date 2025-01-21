川普要求新政府考慮終結電動車補貼政策

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-21 20:10

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美國總統川普新上任，立即下令其政府考慮取消有利於電動車的補貼和其他政策，這可能會減緩美國普及清潔能源汽車的速度。

川普認為，對電動車和其他「政府強加的錯誤市場扭曲」的援助，實際上是在強制人們購買電動車。雖然美國聯邦層面沒有硬性規定電動車的銷售數量，但最近實施的汽車尾氣排放限制，實質上迫使汽車製造商銷售更多電動車型。

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川普並沒有明確指示美國環境保護署審查或修改這些規定，也沒有指示美國運輸部修改拜登總統時期加強的燃油經濟性法規。但他確實下令終止允許各州限制汽油動力汽車銷售的豁免，這表明川普將在此基礎上再次與加州對抗。

加州要求汽車製造商到 2035 年每年交付更多的零排放汽車，屆時所有銷售的新車都必須是零排放汽車。

川普還指示各機構，暫停支付拜登簽署的兩項法律《降低通貨膨脹法案》和《基礎設施投資和就業法案》撥款的資金，包括為電動汽車充電站提供的資金。基礎設施法案撥款 75 億美元，用於在全國範圍內建立一個公共充電站網路。

在川普當選總統期間，顧問們建議他廢除促進消費者對電動車需求的聯邦政策，包括為插電式汽車購買者提供的 7500 美元的聯邦稅收抵免，同時仍然培育國內供應鏈來生產清潔能源汽車。