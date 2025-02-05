DS帶動機器人再起：大銀微、亞泰、九豪、凱美

楊惠宇分析師（摩爾投顧） 2025-02-05 13:54

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農曆年後美國關稅戰開打，墨西哥、加拿大進入協商觀察期，簡單來說就是放軟姿態投降，而中國畢竟是亞洲老大哥，選擇對美祭出反擊計畫，包括對美國進口之原物料進行 10%~15% 加徵關稅、對 Google 進行反壟斷調查、將兩間美商列入不可靠清單等，檯面上針鋒相對，檯面下也暗濤洶湧，川普雖說不急著與習進平談話，但隨後又有美國官員表示「將於今天進行通話」，總之川普髮夾彎真真假假，目前局勢很難一語斷定，我們只針對較為直觀的主題開講。

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中國新興 AI 軟體 DS(Deepseek) 一鳴驚人，雖然有盜用輝達技術的疑慮，但確實是成為輝達 GPT 的最大對手，因為此前沒有人能動搖 GPT 的地位，所以 DS 的出現衝擊了輝達與相關供應鏈股價，台灣影響最直觀就是台積電，但從中，一些 AI 股也再次獲得話題性。

DS 的低成本，帶動 AI 發展性的遐想，好比終端題材「機器人」再度受到重視，大銀微 (4576-TW) 本身是上銀 (2049-TW) 的關係企業，業務範圍還幹馬達、控制器等等，它與上銀都深耕自動化機器人多年，會是機器人題材再起頭時第一波受惠股，大銀微去年第 4 季合併營收 6.19 億元，季增 3.6%、年增 13%，全年營收也年增少許，基本面表現穩定，題材面具備優勢，是短期高機率上漲的強勢股。

亞泰 (4979-TW) 也是一樣的道理，亞泰是影像感測 CIS 元件廠，擁有包括 HP、Epson、Ricoh、Samsung 及 Lexmark 等等國際大客戶，且 CIS 前幾大品牌廠中除了 Canon 採用自製模組外，其餘品牌均依賴亞泰供應，這顯示亞泰在市場中的優勢。而影像感測更是代表機器人的眼睛，是最直接反應 AI 與現實的橋樑，AI 透過影像感測識物後辨別，才能帶來更多發展，亞泰也是機器人相關受惠股，短期具備上升實力。

講完了比較直觀的自動化、影像感測以後，這邊再提一個間接受惠族群，那就是任何科技都必須使用到的「被動元件」，被動元件成本低廉、用量大，就像是機器人中的小螺絲，雖然不是最賺錢的，但卻是不可或缺的，相關概念如九豪 (6127-TW) 我去年就曾經做過，九豪去年底從 30 元下跌至 25 元左右，跌幅約達到 15~18% 左右，具備稍大的反彈空間，如今機器人量產話題，引發被動元件需求遐想，九豪很有可能返回 30 元附近。

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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師