研調：去年全球PC出貨年增2.6% 今年AI PC市占可望達6成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-20 17:45

‌



研調機構 Counterpoint Research 今 (20) 日發布報告指出，2024 年第四季全球 PC 市場出貨量年增 3.7%，全年出貨量達 2.53 億台，年增 2.6%，而搭載 AI 功能的筆記型電腦市占率將從 2024 年的 27%，大幅提升至 2025 年的近 60%。

根據 Counterpoint 最新報告，AI 進階筆電主要為搭載強大 NPU（神經網路處理器）的 Microsoft CoPilot + 電腦，以及配備 NVIDIA RTX 3000/4000 系列 GPU 的機型。預計 2025 年售價 1,000 美元以上的筆電將預設具備設備端 AI 能力，並將逐步擴展至中階產品。

‌



品牌競爭方面，聯想（Lenovo）2024 年在 PC 市場持續領先，成長 4.6%，其次為惠普 (HPQ-UW)、戴爾 (DELL-US) 和蘋果 (APPL-US)，華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 則展現穩定成長。其中聯想、華碩和宏碁的成長率超越市場平均。

Counterpoint Research 資深分析師 William Li 表示，2024 年 PC 品牌市占率變化不大，但 AI PC 領域的晶片廠商競爭加劇。Qualcomm 的加入、AMD 的成長動能、Intel 的下滑，以及潛在的新 Arm 架構解決方案參與者，為市場帶來變化。