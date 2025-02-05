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營收速報 - 華友聯(1436)1月營收1.46億元年增率高達5817.38％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:15


華友聯(1436-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.46億元，年增率5817.38%，月增率22.33%。

今年1-1月累計營收為1.46億元，累計年增率5817.38%。

最新價為129.5元，近5日股價上漲9.75%，相關建材營造上漲0.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+311 張
  • 外資買賣超：+173 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+137 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.46億 5817% 22%
24/12 1.19億 5813% -29%
24/11 1.67億 -64% -69%
24/10 5.44億 -37% -64%
24/9 15.24億 2367% 14%
24/8 13.39億 1272% 10%

華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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