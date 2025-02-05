〈台股盤後〉台積電領軍大反攻 強彈367點收復五關卡

台股今 (5) 日開高走高上演絕地大反攻，台積電與電子權值普遍走強，推升指數終場強漲 367.62 點，收在 23161.58 點，一舉站回 2 萬 3 大關、五日線、十日線、月線與季線，不過成交量縮至 3493 億元。