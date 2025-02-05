〈台股盤後〉台積電領軍大反攻 強彈367點收復五關卡
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 14:21
台股今 (5) 日開高走高上演絕地大反攻，台積電與電子權值普遍走強，推升指數終場強漲 367.62 點，收在 23161.58 點，一舉站回 2 萬 3 大關、五日線、十日線、月線與季線，不過成交量縮至 3493 億元。
權值股今日強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，收在 1100 元，站回月線大關，聯發科 (2454-TW) 續揚超過 2%，收在 1525 元、創下收盤新高價，鴻海 (2317-TW) 也大漲 3% 表態，其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅皆超過 2%，推升大盤走勢。
矽光子族群也獲低接買盤青睞，聯鈞 (3450-TW) 上漲超過 1%，智邦 (2345-TW) 續揚超過 2%，旺矽 (6223-TW) 更飆上漲停板，其他如穎崴 (6515-TW)、波若威 (3163-TW) 也都有 3-6% 的漲幅。
ASIC 族群也續強，巨有科技 (8227-TW)、晶心科 (6533-TW) 雙雙亮燈漲停，安國 (8054-TW)、智原 (3035-TW)、神盾 (6462-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 都在盤上表現，族群漲勢相當凌厲。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇