開春連2賣 外資提款151億 再砍鴻海2.9萬張買回台積電1.2萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-04 17:52

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美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅延期一個月，關稅壓力稍緩，台股今 (4) 日漲 99.25 點或 0.44%，以 22793.96 點作收，成交量 4089.9 億元。但外資今天仍賣超 151.94 億元，而台積電與鴻海呈現兩樣情，外資買回台積電 1.2 萬張，但鴻海則再度遭重砍 2.9 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人皆站賣方，外資賣超 151.94 億元，連 2 賣；自營商同步提款 39 億元，同樣連 2 賣；投信終止連 4 買，今天轉為賣方，賣超 15.15 億元，三大法人合計賣超 206.09 億元。

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外資今天最青睞玉山金，買超玉山金 2.7 萬張，也加碼台積電 1.2 萬張，大成鋼 8146 張，彰銀 7001 張，王道銀行 4193 張，致茂 3456 張，中磊 2688 張，奇鋐 2435 張，啟碁 2367 張，義隆 1886 張。

另外，多檔 ETF 同樣受到外資青睞，買超 00965 元大航太防衛科技 4.6 萬張，00735L 中信中國 50 正 2 2.5 萬張，00637L 元大滬深 300 正 2 1.9 萬張，00712 復華富時不動產 1 萬張。

昨 (3) 日遭外資重砍 9.5 萬張的鴻海，今天再度成為外資重點減碼對象，再減碼鴻海 2.9 萬張。此外，也賣超凱基金 2.1 萬張，新光金 1.9 萬張，力積電 1.8 萬張，群創 1.7 萬張，聯電 1.6 萬張，緯創 1.5 萬張，神達 1.4 萬張，永豐金 1 萬張，廣達 1 萬張。

投信買超方面，偏愛大成鋼，買超大成鋼 1.2 萬張，另外也加碼聯電 4595 張，中信金 3536 張，上海商銀 3498 張，微星 2976 張，上銀 2550 張，仁寶 1898 張，兆豐金 1680 張，第一金 1667 張，華南金 1577 張。