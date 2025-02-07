〈台股開盤〉連3漲後衝高無力 權值股稍息 資訊族群竄紅點火
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 09:41
台股連 3 漲後，衝高無力，權值股今 (7) 日大多無表態，大盤群龍無首，以 23289.97 點開低，盤中翻紅最高漲至 23349.58 點，隨後再翻黑，呈現高檔震盪走勢，但仍站穩所有均線，預估成交量 3200 億元。相較於今天較無表現的大盤，資訊類股今天再度成為盤面亮點。
權值股今天較無表現，台積電 (2330-TW) 以 1110 元開低後，於平盤附近震盪，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.87%，聯發科 (2454-TW) 同樣於平盤附近遊走。金融雙雄今天也無表態，國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 皆呈現小跌。
另外，廣達 (2382-TW) 小漲 0.82%，台達電 (2308-TW) 跌 0.36%，日月光 (3711-TW) 則相對強勢，漲逾 2%。
中國 DeepSeek 所開發的 AI 語言模型雖然獲市場矚目，不過也引發資安疑慮，激勵資訊服務類股漲勢凌厲，訊連 (5203-TW)、華經 (2468-TW) 漲逾半根停板，資通 (2471-TW) 漲逾 4%，三商電 (2427-TW)、凌群 (2453-TW) 漲逾 3%，零壹 (3029-TW)、關貿 (6183-TW) 則漲逾 2%。
傳產今天表現弱勢，台塑四寶臉綠，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 及台塑化 (6505-TW) 皆跌逾 1%。另外，台聚 (1304-TW)、聯成 (1313-TW)、華夏 (1305-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。
美股四大指數僅道瓊指數下跌，道瓊指數下跌 125.65 點或 0.28%，收 44747.63 點；那斯達克指數上漲 99.66 點或 0.51%，收 19791.99 點；S&P 500 指數上漲 22.09 點或 0.36%，收 6083.57 點；費城半導體指數上漲 1.09 點或 0.021%，收 5092.59 點。
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