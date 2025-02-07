〈台股開盤〉連3漲後衝高無力 權值股稍息 資訊族群竄紅點火

台股連 3 漲後，衝高無力，權值股今 (7) 日大多無表態，大盤群龍無首，以 23289.97 點開低，盤中翻紅最高漲至 23349.58 點，隨後再翻黑，呈現高檔震盪走勢，但仍站穩所有均線，預估成交量 3200 億元。相較於今天較無表現的大盤，資訊類股今天再度成為盤面亮點。

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美股四大指數僅道瓊指數下跌，道瓊指數下跌 125.65 點或 0.28%，收 44747.63 點；那斯達克指數上漲 99.66 點或 0.51%，收 19791.99 點；S&P 500 指數上漲 22.09 點或 0.36%，收 6083.57 點；費城半導體指數上漲 1.09 點或 0.021%，收 5092.59 點。