降息不必急於一時！Fed副主席：美經濟表現強勁 讓謹慎應對變得適當

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-05 09:40

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美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森周二 (4 日) 在拉斐特學院 (Lafayette College) 發表演講時表示，至少「在中期內」Fed 可繼續降息，並重申決策官員不必急著進行下一次降息的立場。Fed 在上周的貨幣政策會議上將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 的區間之內。

傑佛森說：「總體來說，今年美國經濟開局良好。我預估通膨將繼續緩慢下降，經濟成長和就業市場的表現將維持穩健。」

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傑佛森認為，在這種情況下，「從中期來看，我仍然認為貨幣政策對經濟的限制將逐漸減少，最有可能的結果就是，我們將會走向更中性的立場，但儘管如此，我認為我們沒有必要急於改變我們的立場」。

他指出，只要美國經濟和就業市場表現維持強勁，謹慎做出進一步調整行動是適當的。今年的前景很好，但面臨著川普政府政策及其經濟影響的更多不確定性。

與此同時，舊金山聯準銀行總裁戴利周二也說，美國經濟狀況良好，Fed 無需對特朗普政府推出的政策迅速作出反應。「目前存在很多不確定性。我們可花時間觀察經濟跟任何政策變化帶來的影響。我們在決策時不需要採取先發制人的行動。」

美國通膨率仍比 Fed 的 2% 目標高出半個百分點以上，且過去半年中幾乎沒有改善。

Fed 決策官員們認為，美國經濟中的價格壓力將持續緩解，但也密切關注川普政府的關稅、移民、稅收和其他政策帶來的影響。