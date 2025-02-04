台灣2024年手機市場回溫 全年銷量突破500萬台大關

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 16:24

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傑昇通信彙整市調機構公布 2024 年全台實體通路調查數據顯示，台灣手機市場全年總銷量逾 502 萬部，較 2023 年的 479 萬部增加 22 萬部，年成長率達 5%，觀察 2024 年全年度熱銷前 20 名的單機，果粉忠誠度不減，新舊 iPhone 成功包辦 10 席，展現強勁的市場號召力。

觀察 2024 年台灣手機市場銷售排行，全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信分析，全台手機市場回溫，手機品牌在 AI 概念的帶動下也開始發酵，帶動市場需求增長。

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此外，民間消費動能持續穩定，加上經常性薪資年增率於 2024 年由負轉正，消費者購買力獲得支撐，進一步提升旗艦機型的換機比例，隨著高階機型的需求回升，2025 年手機市場買氣有望迎來新一波成長動能。

iPhone 熱銷稱霸台灣市場，15、16 系列橫掃熱銷排行榜，果粉瘋搶不手軟，共拿下 10 個席次，又以 iPhone 15 Pro Max（256G）最受果粉青睞。

傑昇通信指出，由於 iPhone 15 系列於 2023 年 Q4 上市，銷售週期較長，隨著 iPhone 16 系列問世，不漲價的策略成為蘋果最大優勢，成功穩住市場需求；加上蘋果官方針對前代機型 iPhone 15、iPhone 15 Plus，一口氣砍了 4 千左右，進一步刺激買氣，而 iPhone 16 Pro（256GB）雖然僅開賣一季，仍強勢登上銷量榜第四名。

全年也有 7 款機型進榜的三星，A 系列銷售力道更是強勁，連蘋果都難以匹敵，3 月上市的 Galaxy A55（8GB/256GB）更是席捲市場，擊敗歷代 iPhone 拔得頭籌，成為 2024 年全台最暢銷單機，展現驚人銷量。

傑昇通信坦言，各大手機品牌陸續推出高性價比的 5G 手機，市場選擇變多，消費者更傾向大螢幕、大電量、多鏡頭，並搭載高效能處理器的機型，然而 Galaxy A55 在具備這些旗艦級規格的同時，價格卻壓在萬元內，自然成為換機首選。

除此之外，由於三星 Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）主打 Galaxy AI，不僅開啟行動 AI 新紀元，作為 2024 年首款 AI 安卓旗艦機，更具指標性意義。傑昇通信認為，三星在預購期間推出「容量免費小升大」的銷售策略，不僅成功帶動 512GB 版本銷量飆升，而即便後續優惠結束，256GB 版本仍穩定長銷，使得兩容量機型全年表現亮眼，成為 2024 年全台最暢銷安卓旗艦機。