和泰車樂觀估今年總車市規模45萬台 將推國內首台氫能巴士

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-04 14:47

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國內車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (4) 日發布 2025 年車市展望和營運重點，預估總市場新車總掛牌數仍有 45 萬台以上規模，與去年的高水準持平，而全年旗下 TOYOTA、LEXUS 和 HINO 三個代理品牌共挑戰銷售 16.5 萬台、年增約 3.77%，其中，在商用車方面，力拚推國內首台合法上路的氫能巴士。

儘管今年全球經濟政治和各國央行貨幣政策充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，和泰車總經理蘇純興預料，將有需求前移的狀況，再加上進口品牌穩定到港交車，全年新車交車有望達 45 萬台。

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和泰車今年規劃推出多款新車，包含 TOYOTA 導入 ALPHARD PHEV 車型、大改款 Land Cruiser 250，以及 GR Supra 特仕版「Track Edition」。

Lexus 則持續推動 Lexus Electrified 品牌計畫，提供豐富的動力車款選擇。

商用車方面，和泰於去年底完成 TOYOTA H2. City Gold 氫能市區巴士安全檢驗，力拚成為台灣首台合法上路的氫能巴士。

和泰車目標，全年 TOYOTA、LEXUS 和 HINO 三大品牌共挑戰掛牌 16.5 萬台、市占率 36.7%。

去年台灣車市回穩，總新車掛牌達 457830 台，其中，和泰車三品牌合計總登錄超過 15.9 萬台，創歷史次高紀錄，市占率 34.9%，也蟬聯連續 23 年冠軍，營業額突破 2700 億元，創歷史新高。

據統計，去年 TOYOTA 登錄超越 12.5 萬台，市占率 27.4%，熱銷車款包括 COROLLA CROSS 連 4 年穩居全市場銷售第一位，TOWN ACE 車系、RAV4 及 YARiS CROSS 則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四名。

在豪華車市場，Lexus 登錄超過 2.8 萬台，市占率達 24.7%，再次取得豪華車市場龍頭寶座，其中，NX 居冠，更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款。