〈車市〉和泰車連23年稱霸 2024前10大熱銷車TOYOTA包辦5款

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 19:52

‌



2024 年台灣車市在政府汰舊換新政策持續、各廠牌販促活動下，儘管面臨去年的高比較基期，總車市 457830 台，僅年減 4%，而和泰車 (2207-TW) 還是最大贏家，連 23 年稱霸台灣車市，前 10 大熱銷車款一口氣包辦 5 款。

圖表：和泰車提供。

‌



和泰車說明，2023 年疫情後供應回穩，大量解消訂單，造成 2024 年基期較高。

綜觀去年車市，TOYOTA 和 Lexus 品牌分居總市場第一、第二位置，合計登錄 153526 台，創和泰車歷史銷售次高紀錄，僅次於 2023 年，市占率 33.5% 更創下近 11 年來新高，並連 23 年稱霸台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA 不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARiS CROSS 等四款車更榮登全年全市場前四大車型；其中，名列第一的 COROLLA CROSS 登錄 33788 台，且連 4 年稱霸。

而商用小車 TOWN ACE 全年累積登錄 22026 台，囊括國產輕型商用車近 64% 的級距市占，並高居全市場第二。

日本進口的 RAV4 也是長年熱賣款，全年登錄 20259 台，蟬聯 16 年進口車銷售冠軍。