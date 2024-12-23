和泰車iRent進駐新北青年社會住宅 共享車業者首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-23 15:18

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和泰車 (2207-TW) 旗下 iRent 共享汽車今 (23) 日宣布，於新北市「新店央北」與「土城員和」兩大青年社會住宅設置新的取還車據點，成為新北市社會住宅首家進駐的共享車業者。

iRent 創立屆滿 10 周年，為國內領先的共享汽機車服務品牌，首次進駐新北市青年社宅，將提供 24 小時隨租隨還的自助租車服務，讓住戶和鄰近民眾能輕鬆應對日常通勤、採買及休閒出遊需求，期以共享模式，建構更環保與經濟的移動生態圈。

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iRent 說明，初期在「新店央北」和「土城員和」兩大青年社宅試行共享汽車服務，後續將視居民使用需求逐步增加車款種類、擴大車輛規模。

展望後市，和泰車強調，iRent 計畫探索更多與城市公共建設的深度結合，為更多城市居民提供便捷、環保的共享移動服務。