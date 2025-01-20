大摩：美股近期與美債殖利率的負相關將持續

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-20 20:40

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摩根士丹利分析師表示，當前美股票和美債殖利率之間的負相關性，可能會持續存在，直到 10 年期美國公債殖利率回落至 4.50% 以下。

由於核心通膨數據弱於預期，基準 10 年期公債殖利率上周從數月高點回落，但受另外幾份顯示美國製造業產出穩健和獨戶住宅建設情況的數據影響，基準 10 年期國債殖利率上周五小幅走高。

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這些數據，加上圍繞當選總統川普的政策計畫可能產生影響的持續不確定性，讓市場繼續預期，聯準會潛在的降息將放慢腳步。

儘管川普重返白宮將迎來監管放鬆和企業減稅時代的希望，在一定程度上支撐了股市，但最近債券殖利率上升已經威脅到股票的吸引力。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 領導的團隊在一份致客戶報告中表示：「指數方向將主要取決於長期殖利率的水準和方向」，以及期限溢價—即投資者為持有長期債券而非短期債務所要求的超額回報。

他們補充說，在目前的交易環境下，他們更青睞「各行各業中顯示出相對收益修正勢頭的更高質量股票」，特別是金融、媒體和娛樂以及消費者服務業，而不是消費品。