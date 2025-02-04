〈焦點股〉川普關稅政策轉彎 緯穎鬆口氣漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-04 11:22

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美國總統川普關稅政策轉彎，與墨西哥總統薛恩鮑姆對話後，同意暫緩墨西哥輸入美國商品的關稅，昨 (3) 日慘跌停的緯穎 (6669-TW) 今 (4) 日股價表現亮眼，早盤漲逾半根停板，站回 2100 元關卡。

緯穎早盤以 2115 元開高，盤中最高漲至 2140 元，漲逾半根停板，且站回 2100 元關卡，不過隨後賣壓湧現，一度回落平盤附近，截至 11 點，股價暫報 2055 元，漲幅 1.73%，成交量超過 3000 張。

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法人曾指出，緯穎在墨西哥生產的伺服器，有 7 成銷往美國，因此在川普宣布課徵墨西哥 25% 關稅後，緯穎昨天紅盤日慘吞跌停。對此，緯穎也發布重訊指出，公司持續與客戶協商，並調整全球產能，包括但不限於轉移生產據點，盡可能減輕對營運成本增加的衝擊。