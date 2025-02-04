榮耀十載 華碩再次榮登《財富》全球最受推崇公司
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 10:17
PC 品牌華碩 (2357-TW) 宣布第十度榮登美國《財富》雜誌 2025 全球最受推崇公司排行榜，憑藉「企業資產運用」、「企業社會責任」、「長期投資價值」等卓越成就，展現核心價值，鞏固其全球競爭力與業界領導地位。
華碩董事長施崇棠表示，很榮幸十度獲得《財富》雜誌的肯定。華碩始終堅持真實透明的企業文化，鼓勵團隊不斷創新、克服挑戰，並且持續以設計思維為核心，全面擁抱 AI 等革命性技術，致力提升客戶使用體驗及滿意度，推動企業永續成長。
作為全球科技領導品牌，華碩在 AI、遊戲以及永續發展等領域，始終堅持以使用者為中心的創新理念。過去一年，在「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」策略引導下，建構全方位 AI 生態系統，成為首批推出完整 Copilot+ PC 產品線的品牌之一，全面推動 AI 應用的普及化。
同時，華碩專注開發兼具頂級效能與永續責任的產品，為用戶創造無與倫比的價值與極致使用體驗。
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