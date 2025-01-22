華碩：台灣商用電腦市場回暖 看好2025年接近雙位數成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 15:36

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PC 品牌華碩今 (22) 日與訊凱國際、自由系統舉辦聯合餐敘，華碩系統事業總經理廖逸翔受訪表示，華碩商用市場在 2024 年已出現回暖跡象，目前華碩在台灣商用筆電與桌機的開機率約占 39%，並看好 2025 年台灣商用電腦市場前景，預期有機會接近雙位數成長。

廖逸祥表示，回顧華碩 2024 年表現，受上半年衰退影響，華碩全年商用市場出現衰退，然後下半年已出現回暖跡象，其中 11 月年成長 8%、12 月年成長 17%，力道有望持續到 2025 年，預計將有接近雙位數的年成長。

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廖逸翔分析，筆電使用年限約 3-4 年，2019 年就曾出現一波大規模汰換，加上現在 AI 技術應用需求、微軟預計今年 10 月終止 Windows 10 支援、企業逐步重返辦公室工作模式等因素，都將陸續帶動新一波換機潮。

針對 AI 商用電腦市場，廖逸翔表示，企業目前對此接受度仍處於起步階段，預計今年將陸續推出更多機種。他舉例，企業主要關注會議效率提升等應用場景，部分企業也開始考慮在地端進行 AI 運算，以確保企業機密資料安全。