華碩ROG攜手阿拉伯Qiddiya City進軍台北國際電玩展 展出全球首款RTX 50改裝主機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 17:42

‌



華碩 (2357-TW) 旗下 ROG 玩家共和國將於明日開幕的台北國際電玩展中，展出全球首座採用 GeForce RTX 50 系列顯示卡的主題改裝機，也將會展出多款 AI PC 新品以及 AI 影像生成軟體。

華碩表示，現場除能搶先目睹 CES 2025 盛大發表的 GeForce RTX 50 系列顯示卡，週休假期更預計展出由 PC 改裝世界冠軍暨 ROG 年度指定 Modder「Amod」，以及 Mod 改裝職人「馬克 (Mark’s Fabrication)」首次聯手打造的 Qiddiya x ROG 主題改裝機。

‌



主機是以 UBAR 城區意象代表的機甲形塑機體外觀，內建最新 ROG Astral LC GeForce RTX 5090 顯示卡與多款 ROG 零組件，集結尖端技術與匠心工藝，將為雙方首度聯展的重要里程再添完美註解！

ROG 也受邀於 AI PC 專區展示一系列玩家利器與 AI 科技應用，堅強產品陣容涵蓋：ROG / ASUS NUC 迷你電腦、TUF Gaming GT302 組裝機、ROG / TUF Gaming / ASUS ProArt 等多款筆電和獨家 AI 影像生成軟體 MuseTree，無論遊戲、創作皆游刃有餘。

參觀者亦能藉由訊連科技 (CyberLink) 的「相片大師 PhotoDirector」，一鍵將拍下的照片變成手繪風，並當場列印輸出和上傳雲端，方便存取分享，隨時回味。