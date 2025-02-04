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營收速報 - 2025年2月4日台股中小型公司1月營收一覽（新增17家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月4日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計17家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
牧德-光電業 2.15億 167.8%
永立榮-生技醫療業 739萬 80.8%
精測-半導體業 3.81億 63.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永立榮-生技醫療業 739萬 45.1%
金麗科-半導體業 3,075萬 28.5%
德律-其他電子業 6.45億 21.5%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達17家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有4家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 2家
介於10～50億 >= 0% 1家
介於10～50億 < 0% 1家
介於10～50億 <= -20% 2家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 3家
小於10億 >= 0% 5家
小於10億 < 0% 1家
小於10億 <= -20% 2家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
牧德-光電業 2.15億 167.8%
永立榮-生技醫療業 739萬 80.8%
精測-半導體業 3.81億 63.1%
光聯-光電業 1.51億 53.6%
德律-其他電子業 6.45億 38.5%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永立榮-生技醫療業 739萬 45.1%
金麗科-半導體業 3,075萬 28.5%
德律-其他電子業 6.45億 21.5%
迅得-其他電子業 5.09億 19.3%
倉和-電子零組件業 1.45億 11.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收光電業牧德光電業牧德

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牧德362-3.47%
精測752-6.93%
金麗科198.50.51%
德律119.5-4.78%
光聯19.6-0.25%
迅得207.5-7.37%
倉和94.6-0.94%
永立榮34.45-9.91%

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中強短弱
精測

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中弱短強
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