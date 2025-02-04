營收速報 - 2025年2月4日台股中小型公司1月營收一覽（新增17家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月4日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計17家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧德-光電業
|2.15億
|167.8%
|永立榮-生技醫療業
|739萬
|80.8%
|精測-半導體業
|3.81億
|63.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永立榮-生技醫療業
|739萬
|45.1%
|金麗科-半導體業
|3,075萬
|28.5%
|德律-其他電子業
|6.45億
|21.5%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達17家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有4家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|2家
|介於10～50億
|>= 0%
|1家
|介於10～50億
|< 0%
|1家
|介於10～50億
|<= -20%
|2家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|3家
|小於10億
|>= 0%
|5家
|小於10億
|< 0%
|1家
|小於10億
|<= -20%
|2家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧德-光電業
|2.15億
|167.8%
|永立榮-生技醫療業
|739萬
|80.8%
|精測-半導體業
|3.81億
|63.1%
|光聯-光電業
|1.51億
|53.6%
|德律-其他電子業
|6.45億
|38.5%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永立榮-生技醫療業
|739萬
|45.1%
|金麗科-半導體業
|3,075萬
|28.5%
|德律-其他電子業
|6.45億
|21.5%
|迅得-其他電子業
|5.09億
|19.3%
|倉和-電子零組件業
|1.45億
|11.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 再次呼籲成為美第51州！川普捍衛關稅戰：加拿大多年來嚴重「虐待」美國
- 美元兌加元報1.4694,加拿大對美商品展關稅報復
- 美匯指數報109.579,歐元區公布1月通脹數據
- 〈紐約匯市〉美元下跌 美國暫緩對墨西哥關稅
下一篇