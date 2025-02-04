鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至82元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至82元，調降幅度3.53%。其中最高估值105元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予利安德巴塞爾工業公司評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀2位。
利安德巴塞爾工業公司今(4日)收盤價為76.3元。近5日股價下跌3.53%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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