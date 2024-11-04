鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 18:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.43元下修至7.18元，其中最高估值8.41元，最低估值6.7元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.41(8.41)
|9.61
|12.45
|10.58
|最低值
|6.7(6.88)
|7.95
|9.1
|10.58
|平均值
|7.28(7.51)
|8.89
|10.12
|10.58
|中位數
|7.18(7.43)
|9
|10.09
|10.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|422.62億
|389.63億
|387.63億
|365.70億
|最低值
|360.49億
|281.83億
|297.35億
|365.70億
|平均值
|403.49億
|338.39億
|344.05億
|365.70億
|中位數
|404.04億
|340.00億
|340.16億
|365.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.58
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|營業收入
|347.50億
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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