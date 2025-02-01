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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.52元下修至7.4元，其中最高估值8.74元，最低估值5.2元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.74(8.74)12.6410.47
最低值5.2(6)7.359.4
平均值7.25(7.39)9.29.98
中位數7.4(7.52)9.0310.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值365.68億387.64億372.04億
最低值308.21億303.57億328.94億
平均值326.60億337.15億350.49億
中位數327.08億330.99億350.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.2416.7511.816.46
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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