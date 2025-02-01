鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.52元下修至7.4元，其中最高估值8.74元，最低估值5.2元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.74(8.74)
|12.64
|10.47
|最低值
|5.2(6)
|7.35
|9.4
|平均值
|7.25(7.39)
|9.2
|9.98
|中位數
|7.4(7.52)
|9.03
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|365.68億
|387.64億
|372.04億
|最低值
|308.21億
|303.57億
|328.94億
|平均值
|326.60億
|337.15億
|350.49億
|中位數
|327.08億
|330.99億
|350.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.02元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至87元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為37.00元
上一篇
下一篇