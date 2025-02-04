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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宣偉(SHW-US)EPS預估下修至12元，預估目標價為408.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 00:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對宣偉(SHW-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.21元下修至12元，其中最高估值12.9元，最低估值11.75元，預估目標價為408.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.9(13.03)1517.5
最低值11.75(11.75)12.714.3
平均值12.21(12.33)13.7515.68
中位數12(12.21)13.7515.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值246.94億259.23億278.98億
最低值231.19億239.26億258.80億
平均值238.35億249.22億265.07億
中位數238.14億249.73億262.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.366.987.729.2510.55
營業收入183.62億199.45億221.49億230.52億230.99億

詳細資訊請看美股內頁：
宣偉(SHW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHW

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