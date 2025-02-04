鉅亨速報 - Factset 最新調查：宣偉(SHW-US)EPS預估下修至12元，預估目標價為408.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 00:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對宣偉(SHW-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.21元下修至12元，其中最高估值12.9元，最低估值11.75元，預估目標價為408.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.9(13.03)
|15
|17.5
|最低值
|11.75(11.75)
|12.7
|14.3
|平均值
|12.21(12.33)
|13.75
|15.68
|中位數
|12(12.21)
|13.75
|15.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|246.94億
|259.23億
|278.98億
|最低值
|231.19億
|239.26億
|258.80億
|平均值
|238.35億
|249.22億
|265.07億
|中位數
|238.14億
|249.73億
|262.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.36
|6.98
|7.72
|9.25
|10.55
|營業收入
|183.62億
|199.45億
|221.49億
|230.52億
|230.99億
詳細資訊請看美股內頁：
宣偉(SHW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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