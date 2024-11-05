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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.02元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.15元下修至7.02元，其中最高估值7.99元，最低估值6.65元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.99(7.99)9.6112.4510.47
最低值6.65(6.65)7.959.110.47
平均值7.09(7.2)8.7510.1710.47
中位數7.02(7.15)8.749.9310.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值422.62億365.68億387.63億372.04億
最低值386.30億305.09億314.80億372.04億
平均值405.03億335.32億344.95億372.04億
中位數404.11億331.72億338.49億372.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.584.2416.7511.816.46
營業收入347.50億277.49億461.53億503.79億409.19億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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