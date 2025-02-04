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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信諾集團CI-US的目標價調降至360元，幅度約3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對信諾集團(CI-US)提出目標價估值：中位數由372.5元下修至360元，調降幅度3.36%。其中最高估值438元，最低估值325元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予信諾集團評價：積極樂觀22位、保持中立5位、保守悲觀0位。

信諾集團今(4日)收盤價為292.46元。近5日股價下跌3.36%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CI市場預估目標價

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