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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至87元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)提出目標價估值：中位數由90元下修至87元，調降幅度3.33%。其中最高估值105元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予利安德巴塞爾工業公司評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀2位。

利安德巴塞爾工業公司今(14日)收盤價為75.15元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LYB市場預估目標價

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