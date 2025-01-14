鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至87元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)提出目標價估值：中位數由90元下修至87元，調降幅度3.33%。其中最高估值105元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予利安德巴塞爾工業公司評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀2位。
利安德巴塞爾工業公司今(14日)收盤價為75.15元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.02元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯WBA-US的目標價調升至11元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產REXR-US的目標價調降至45元，幅度約4.26%
上一篇
下一篇