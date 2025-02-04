外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.86%，報1.492元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 05:40
截至台北時間04日05:40，歐元/加幣下跌0.013點跌幅達0.86%，暫報1.492點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.81%
- 近 1 週：+0.01%
- 近 3 月：-0.42%
- 近 6 月：-0.54%
- 今年以來：+1.03%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.64，本日下跌0.03%
- 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日下跌0.1%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.50，本日下跌0.04%
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