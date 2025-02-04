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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.86%，報1.492元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 05:40


截至台北時間04日05:40，歐元/加幣下跌0.013點跌幅達0.86%，暫報1.492點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.81%
  • 近 1 週：+0.01%
  • 近 3 月：-0.42%
  • 近 6 月：-0.54%
  • 今年以來：+1.03%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.27%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日下跌0.23%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日下跌0.36%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.64，本日下跌0.03%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日下跌0.1%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.50，本日下跌0.04%

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歐元/加幣1.4895-0.19%
歐元/美元1.0314-0.29%
澳元/美元0.6205-0.24%
英鎊/美元1.2416-0.26%

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