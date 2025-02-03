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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌1.16%，報190.04元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 23:20


截至台北時間03日23:20，英鎊/日元下跌2.23點跌幅達1.16%，暫報190.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.41%
  • 近 1 週：-1.22%
  • 近 3 月：-2.77%
  • 近 6 月：+2.52%
  • 今年以來：-2.08%

英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對


英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌1.91%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.34，本日下跌0.83%
  • 美元/港幣相關性-0.32，本日下跌0.02%

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