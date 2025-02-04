外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.79%，報0.8293元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 01:00
截至台北時間04日01:00，歐元/英鎊下跌0.0066點跌幅達0.79%，暫報0.8293點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.83%
- 近 1 週：-0.54%
- 近 3 月：-0.25%
- 近 6 月：-1.90%
- 今年以來：+1.05%
歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對
歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.29，本日下跌0.33%
- 英鎊/美元相關性-0.26，本日下跌0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.23，本日下跌0.62%
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