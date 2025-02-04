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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.51%，報1.4974元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 02:50


截至台北時間04日02:50，歐元/加幣下跌0.0076點跌幅達0.51%，暫報1.4974點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.81%
  • 近 1 週：+0.01%
  • 近 3 月：-0.42%
  • 近 6 月：-0.54%
  • 今年以來：+1.03%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.83%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日下跌0.28%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日下跌0.02%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.64，本日下跌0.31%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日下跌0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.50，本日下跌0.56%

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歐元/美元1.0315-0.28%
澳元/美元0.6206-0.23%
英鎊/美元1.2418-0.24%

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