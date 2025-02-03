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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至3.02元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3.02元，其中最高估值3.74元，最低估值2.76元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.74(3.74)3.814.254.75
最低值2.76(2.76)2.732.772.61
平均值3.07(3.1)3.133.413.66
中位數3.02(3.11)3.093.463.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值86.43億87.63億87.65億90.99億
最低值84.65億84.54億83.93億83.57億
平均值85.30億85.68億86.27億86.82億
中位數85.17億85.72億86.69億86.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.303.203.103.20-6.14
營業收入80.40億86.96億90.03億89.53億86.99億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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