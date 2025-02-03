鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至3.02元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3.02元，其中最高估值3.74元，最低估值2.76元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.74(3.74)
|3.81
|4.25
|4.75
|最低值
|2.76(2.76)
|2.73
|2.77
|2.61
|平均值
|3.07(3.1)
|3.13
|3.41
|3.66
|中位數
|3.02(3.11)
|3.09
|3.46
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|86.43億
|87.63億
|87.65億
|90.99億
|最低值
|84.65億
|84.54億
|83.93億
|83.57億
|平均值
|85.30億
|85.68億
|86.27億
|86.82億
|中位數
|85.17億
|85.72億
|86.69億
|86.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|-6.14
|營業收入
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
|86.99億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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