鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默RVTY-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值155元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予珀金埃爾默評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。
珀金埃爾默今(3日)收盤價為126.13元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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