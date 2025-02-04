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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為360.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 04:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.68元上修至9.88元，其中最高估值9.96元，最低估值9.55元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.96(10)11.7513.3
最低值9.55(9.54)10.310.52
平均值9.83(9.7)11.0411.77
中位數9.88(9.68)11.1211.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值16.43億18.12億19.36億
最低值16.33億17.36億18.31億
平均值16.38億17.63億18.94億
中位數16.37億17.56億19.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.063.581.564.946.41
營業收入7.27億6.09億9.43億14.69億15.60億

詳細資訊請看美股內頁：
RBC Bearings Inc.(RBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBC

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