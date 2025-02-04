鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為360.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.68元上修至9.88元，其中最高估值9.96元，最低估值9.55元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.96(10)
|11.75
|13.3
|最低值
|9.55(9.54)
|10.3
|10.52
|平均值
|9.83(9.7)
|11.04
|11.77
|中位數
|9.88(9.68)
|11.12
|11.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.43億
|18.12億
|19.36億
|最低值
|16.33億
|17.36億
|18.31億
|平均值
|16.38億
|17.63億
|18.94億
|中位數
|16.37億
|17.56億
|19.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.06
|3.58
|1.56
|4.94
|6.41
|營業收入
|7.27億
|6.09億
|9.43億
|14.69億
|15.60億
詳細資訊請看美股內頁：
RBC Bearings Inc.(RBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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