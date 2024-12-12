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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估上修至-6.07元，預估目標價為25.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-6.2元上修至-6.07元，其中最高估值-5.32元，最低估值-7.83元，預估目標價為25.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-5.32(-5.32)3.533.673.8
最低值-7.83(-7.83)2.172.733.09
平均值-6.19(-6.23)3.013.223.44
中位數-6.07(-6.2)3.083.233.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值87.00億88.33億89.44億89.90億
最低值86.73億84.95億85.60億86.69億
平均值86.82億86.45億87.44億87.94億
中位數86.80億86.70億87.33億87.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.000.303.203.103.20
營業收入77.94億80.40億86.96億90.03億89.53億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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