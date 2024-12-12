鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調降至25.5元，幅度約8.93%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由28元下修至25.5元，調降幅度8.93%。其中最高估值40元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀6位。
星XM控股今(12日)收盤價為25.515元。近5日股價下跌8.93%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.02元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.2元，預估目標價為28.00元
上一篇
下一篇