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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調降至25.5元，幅度約8.93%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由28元下修至25.5元，調降幅度8.93%。其中最高估值40元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀6位。

星XM控股今(12日)收盤價為25.515元。近5日股價下跌8.93%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SIRI市場預估目標價

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