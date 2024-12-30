股神巴菲特又出手了！波克夏加碼近2百億投資3上市公司 獲增持最多是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-30 11:50

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最新文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 近期加大對網路基礎設施服務公司 VeriSign(VRSN-US) 、西方石油 (OXY-US) 及衛星廣播公司 Sirius XM(SIRI-US) 的投資，更成為 VeriSign 最大單一股東，這一系列投資總計逾 6 億美元 (約 198 億台幣)，引發市場廣泛關注。

根據波克夏海瑟威上周提交給美國證交會 (SEC) 文件，在上周二 (24 日) 為止的三個交易日中，該公司加碼 2855 萬美元買入 14 萬 3424 股 VeriSign，加上先前已陸續買進的股票，波克夏共持有 VeriSign 發行股票的 13.7%，價值近 27 億美元。

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文件還顯示，在上周二為止的 6 個交易日中，波克夏海瑟威總計買入 37 萬 7736 股 VeriSign，價值約 7400 萬美元。

VeriSign 作為全球領先的功能變數名稱註冊商，近年面臨監管壓力和未來增長的不確定性，股價表現較為平淡，VeriSign 股價今年到上周五 (27 日) 為止累計下跌 0.98%，與標普 500 指數同期逾 25% 漲幅形成鮮明對比。

然而，巴菲特及其投資團隊似乎看到 VeriSign 的長期價值，認為 VeriSign 在全球互聯網架構中扮演著不可替代的角色，未來仍有較大的增值空間。

巴菲特對 VeriSign 感興趣的一個原因可能是，VeriSign 在標普 500 指數成分股公司中，各項獲利率指標排名都很高，今年第三季 VeriSign 毛利率達 88.02%，在標普 500 指數成分股公司中排第 11 位，營業獲利率以 71.25% 排第 6，淨利率 51.54% 排名第 7。

巴菲特向來以價值投資著稱，大幅加碼 VeriSign 顯示股神認可該公司的長期價值。事實上，早在十多年前，波克夏海瑟威就開始買進 VeriSign 的股票，首次買入是在 2012 年第四季。

除 VeriSign 外，巴菲特還加碼西方石油，持股比例升至 28.2%。儘管西方石油面臨低油價帶來的巨大壓力，波克夏海瑟威仍在近期以 4.09 億美元購入西方石油股票，是巴菲特六個月來首度增持西方石油。

西方石油股價今年表現不佳，今年到上周五為止下跌超過 17%，且面臨債務水準過高的風險。

然而，巴菲特對西方石油的信心似乎並未動搖。分析人士認為，巴菲特看中的是西方石油長期潛力，尤其是該公司在新專案上的持續投資以及執行長領導下的戰略決策。此外，波克夏海瑟威在 2019 年購買的 100 億美元西方石油優先股每年為其帶來 8 億美元現金流，這筆投資至今仍為波克夏海瑟威貢獻可觀的回報。