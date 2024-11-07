鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.2元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-6.02元下修至-6.2元，其中最高估值-5.32元，最低估值-7.83元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-5.32(1.81)
|4.51
|5.27
|6.68
|最低值
|-7.83(-6.61)
|2.07
|2.73
|3.09
|平均值
|-6.25(-5.37)
|3.18
|3.5
|4.34
|中位數
|-6.2(-6.02)
|3.21
|3.4
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.56億
|90.67億
|89.92億
|93.42億
|最低值
|86.73億
|84.67億
|85.60億
|86.69億
|平均值
|86.88億
|87.44億
|88.38億
|90.08億
|中位數
|86.82億
|87.37億
|88.65億
|90.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|營業收入
|77.94億
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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