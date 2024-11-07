search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.2元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-6.02元下修至-6.2元，其中最高估值-5.32元，最低估值-7.83元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-5.32(1.81)4.515.276.68
最低值-7.83(-6.61)2.072.733.09
平均值-6.25(-5.37)3.183.54.34
中位數-6.2(-6.02)3.213.43.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值87.56億90.67億89.92億93.42億
最低值86.73億84.67億85.60億86.69億
平均值86.88億87.44億88.38億90.08億
中位數86.82億87.37億88.65億90.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.000.303.203.103.20
營業收入77.94億80.40億86.96億90.03億89.53億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

相關行情

台股首頁我要存股
星XM控股26.2-0.53%

延伸閱讀


Empty