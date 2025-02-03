元大00965蛇年開紅盤抗震 對沖貿易戰風險最強概念股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 16:59

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DeepSeek＋川普關稅衝擊，台股蛇年新春開紅盤暴跌，連帶科技相關的台股、海外 ETF 也成為重災區，不過，國內唯一國防 ETF－元大航太防衛科技 (00965-TW) 成份股涵蓋對沖貿易戰風險概念，今 (3) 日逆勢抗震，終場收平盤 15 元，居百億級海外科技相關 ETF 抗跌榜首。

AI 二大多頭指標輝達、台積電 ADR，於台股春節休市期間暴跌，使得一票科技型 ETF 翻船，那斯達克、費半相關 ETF 分別下跌逾 2%、6%，不過去年第四季甫掛牌的 00965 不受影響，成為資金避風港，盤中甚至一度翻紅，引起投資人關注。

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法人對此指出，國防科技與純粹科技股有不同的報酬風險特性，除了長線有國防訂單挹注，近期更是搭上貿易戰順風車，成為對沖川普關稅最強概念股，不意外相關 ETF 面對全球科技股暴跌能獨走翻紅。

針對川普貿易戰，多家指標機構已分析採貿易反擊將是下策，而美國為全球國防主要出口國，向美方購買軍購除可滿足區域穩定需求，更可同步作為應對籌碼。

回顧川普第一任期發動貿易戰期間，全球國防支出年年成長並突破 2 兆美元歷史新高，龐大預算帶動表彰美國國防股的 S&P 航太與國防等權重指數大漲超過 150%。

歐洲央行總裁拉加德日前也指出，比起純粹的報復，向美方購買防衛裝備、天然氣等，可能是取代報復作為更好的策略。

法人表示，未來進入川普貿易戰 2.0，加上既有的地緣政治議題，相關成份股將持續獲推升力道。例如三菱重工在春節期間大漲 10%、日本電氣大漲 18% 丶富士通漲 9.2%，這幾檔是日本核心的國防供應鏈。另外，全球國防 IT 龍頭埃森哲漲 7.2%、全球國防承包龍頭之一的雷神漲 3.6%。

在歐美丶亞洲國防支出不斷增加下，航太國防公司最近開出的財報都很不錯，像日本電氣丶富士通就是財報好股價大漲，雷神積壓訂單衝 2180 億美元，預估三年都消化不完，足見需求強勁。