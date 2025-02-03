關稅戰再起！資金湧進債市避風港 多檔長天期債券ETF開紅盤有撐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 19:18

‌



台股封關期間，川普關稅寶劍出鞘、DeeSeek 橫空出世，造成美股上沖下洗；債市受到聯準會維持利率不變影響，美長天期公債殖利率不升反降，帶動今 (3) 日開市首日，國內投信發行長天期債券 ETF 包括新光 BBB 投等債 20+(00970B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、統一 ESG 投等債 15+(00966B-TW)、大華投等美債 15Y+(00959B-TW) 等，盤中最高漲幅都有突破 1% 以上，相較多數台股 ETF 全盤皆墨，長天期債券 ETF 異軍突起，成為資金避風港。

新光 BBB 投等債 20+ ETF 經理人王韻茹表示，最新美國聯準會利率決策採維持利率不變決定，顯示美國經濟基本面仍穩定成長，聯準會不急於作出任何動作，尤其最新 1/31 公布的美國核心 PCE 物價增速滑落到 2.79%(前期 2.82%)，顯示物價延續回落態勢，通膨仍維持趨緩看法，帶動美國 20 年公債殖利率從台股封關前 1/14 最高 5.06%，回落到 1/31 最低 4.81%，美國 10 年公債殖利率也從 1/14 最高 4.79%，跌到最低 1/30 的 4.52%。

‌



隨公債殖利率回跌下，較長天期的高票息投資等級債，除享有穩定息收外，就總報酬與波動度來看，也深具投資吸引力，儘管這波美國降息步伐相對緩慢，但在川普祭出關稅貿易戰之下，長天期投等債提供固定收益本質，在風險控管及抵禦市場黑天鵝特性上，反而更具投資優勢。

海外債券 ETF 的穩健領息特色，持續深受國內投資人青睞，根據證交所及櫃買中心統計，截至 1/17 止，目前在台掛牌的海外債券 ETF 總規模高達 3 兆 54 億元、受益人數達 197.29 萬人，投信法人預估，2025 年國人持有債券 ETF 規模、人數均有望創歷史新高。

主要原因來自美國總統川普正式啟動中、加、墨關稅戰、加拿大採加稅回擊，中墨兩國揚言報復，將對 2 月金融市場造成衝擊，股市波動難免，債市也相對承壓。