〈台股盤後〉金蛇年開門重摔 一口氣補跌830點創第4大跌點紀錄
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-03 14:14
金蛇年首日開市，台股今 (3) 日受 DeepSeek 及川普關稅政策兩大利空衝擊，電子權值股如台積電、廣達、鴻海紛紛重摔，早盤一度下挫 1023 點，最低來到 22502.5 點；隨後跌幅略有收斂，終場收 22694.71 點，下跌 830.7 點，跌幅 3.5%，創史上第四大跌點，成交量爆出 4928.31 億元，合併上市櫃公司下跌間數逾 1200 家。
川普貿易戰正式開打，亞股今天全倒，受到川普揚言要對台灣晶片課關稅，台股股半導體股成為重災區之一，拖累指數終場跌 3.5%，亞股中跌勢最重，日股、韓股跌幅也都超過 2.5%。
權值股紛紛下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 65 元，跌近 5.72%，收 1070 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 8%、廣達 (2382-TW) 跌停、日月光 (3711-TW)、緯創均跌逾 9 %；但聯發科 (2454-TW) 逆勢上漲 35 元，漲逾 2%，收 1500 元；
AI 類股成重災區，矽光子類股部分，聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW) 跌停；散熱部分，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 雙雙跌停；設備類股，萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW) 均跌停。
DeepSeek 開源模型讓市場看好 AI 雲端及資安商機，資服類股逆勢上攻，邁達特 (6112-TW) 漲停、凌群 (2453-TW) 漲逾 7%、華經 (2468-TW) 漲近 7%、資通 (2471-TW) 漲逾 6%。
輝達 50 系列顯卡掀起搶購風，帶動 PC、顯卡股上攻，華碩 (2357-TW) 收漲 6.92%、微星 (2376-TW) 漲 7.99%；AI PC 部分，宏碁 (2353-TW) 漲逾 3%
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