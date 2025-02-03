〈台股盤後〉金蛇年開門重摔 一口氣補跌830點創第4大跌點紀錄

金蛇年首日開市，台股今 (3) 日受 DeepSeek 及川普關稅政策兩大利空衝擊，電子權值股如台積電、廣達、鴻海紛紛重摔，早盤一度下挫 1023 點，最低來到 22502.5 點；隨後跌幅略有收斂，終場收 22694.71 點，下跌 830.7 點，跌幅 3.5%，創史上第四大跌點，成交量爆出 4928.31 億元，合併上市櫃公司下跌間數逾 1200 家。