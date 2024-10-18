〈焦點股〉迅得第四季訂單能見度增 股價漲停創新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 12:35

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PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 在第三季營收雖仍難見到來自載板及半導體先進封裝設備大單挹注，但 依迅得的訂單能見度來看，2024 年第四季營收將優於第三季，且在 CoWos 封裝的訂單挹注之下，2025 年第一季營收還將優於今年第四季的營收表現，迅得股價今 (18) 日爆量 1.2 萬張鎖漲停並以 213 元創新天價。

而目前迅得在配合台灣最大晶圓代工廠的前晶圓前段製程設備出貨穩定，也期待配合對其先進封裝製程設備在下半年的加速出貨，此外，在對包括台積電 (2330-TW) 專業先進 IC 封裝廠的設備採購談判也在加速中，希望能趕得上在 2024 年第四季出貨並且人帳。迅得預估，今年半導體設備占營收比重估在 35-45%。

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迅得 2024 年上半年營收爲 25.23 億元，毛利率 29.41%，稅後純益 2.34 億元，年減 34.79%，每股純益爲 3.11 元。

迅得在 2024 年 9 月營收爲 4.74 億元，爲 6 個月來新高，月增 14.75%，年增 6.51%，2024 年 1-9 月營收 38.37 億元，年減 13.34%，迅得在第三季營收仍難見到來自載板及半導體先進封裝設備大單挹注，但第三季單季營收 13.14 億元仍是今年單季新高。