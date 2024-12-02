迅得11月營收4.41億元月增6.11% 估本季營收持平

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 17:50

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台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，設備廠也受惠並迎向成長，迅得 (6438-TW) 今 (2) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收爲 4.41 億元，月增 6.11%，年減 4.78%，2024 年前 11 月營收爲 46.95 億元，年減 11.67%。迅得估第四季營收與第三季的 13.14 億元相近。

而迅得已決議發行 4000 張現增股向市場籌資，迅得的此一市場籌資案暫定以每股 180 元發行，預計自市場募集 7.2 億元。

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2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元；迅得估第四季營收與第三季相近。

在產能方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪將在 2024 年年底或明年第一季完工，相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的弱勢，因此迅得決議以 7 億元價格處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，預估處分利益貢獻每股約 2.8 元，將在今年第四季入帳。