關稅風暴來襲！郭智輝：經部將助企業提前因應今年更多挑戰和機會
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 16:28
美國總統川普宣布自明 (4) 日起對墨西哥、加拿大、中國進口商品徵收關稅，經濟部長郭智輝上午表示，經濟部將未雨綢繆，提供台商企業更完善支持，以協助因應市場變化。展望今年，台灣面對川普上任的貿易政策變化持續影響全球，他認為台灣將面臨更多挑戰，也迎來更多機會。
郭智輝上午於經濟部新春團拜致詞表示，過去一年面對國內外環境快速變化，經濟部去年推動許多重要政策和計畫，包括 AI 產業升級、境內關外境外關內等貿易政策、以及能源技術服務（ ESCO ）等措施。
郭智輝表示，去年全球經濟面臨巨大挑戰，包括供應鏈變動、通膨和美國等主要經濟體的政策變化，對企業經營帶來影響，但憑著眾人同心協力，不僅穩住經濟動能，還推動創新發展，讓台灣去年的經濟成長率維持 4.2%、穩健成長。
展望新的一年，郭智輝表示，面對全球供應鏈重組、淨零碳排趨勢和數位轉型加速等議題，必須積極應對，尤其是美國總統大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，台灣勢必將面臨更多挑戰，但也相對迎來更多機會。經濟部要未雨綢繆，為台商和企業提供更完善的支持，協助業者因應市場變化。
郭智輝最後表示，台灣要在全球的競爭持續保持優勢，未來經濟部將與各界攜手前行，推動更多有利產業發展的政策，並與產學界和地方深化合作，打造更具有競爭力的經濟環境。
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