〈日股收盤〉川普加墨關稅喊卡 汽車股回血領日經反彈

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-04 15:30

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川普延後 30 天對加墨徵收關稅，汽車類股鬆一口氣反彈，激勵日經 225 指數 (NKY) 今 (4) 日開盤跳空大漲站回 3 萬 9 點以上，不過市場觀望氣氛仍重壓抑漲勢，最終上漲 278.28 點或 0.72%，報 38,798.37 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 17.63 點或 0.65%，報 2,738.02 點。

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由於關稅壓力暫緩，汽車股止跌反彈，豐田汽車上漲 1.72%，本田上漲 1.06%，日產汽車漲 0.74%；三菱汽車則崩跌 14.74%，因銷量不如預期，大砍獲利預估，純益恐暴減近八成。

分析師提醒，若未來一個月貿易談判不順利，川普仍會對加拿大與墨西加徵關稅，汽車族群的樂觀情緒可能無法持續太久。