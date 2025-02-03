牧德科技轉型效益顯現 1月營收2.15億元改寫38個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 15:22

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AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 轉型成效逐現，公司今 (3) 日公布 2025 年 1 月營收以 2.15 億元創 38 個月來單月新高，月增 0.81%，年增 1.67 倍，也是牧德科技自去年 11 月以來連續 3 個月營收站穩 2 億元大關之上。

牧德科技 2024 年全年營收 15.32 億元，年減 12.96%。牧德預估 2025 年營收及獲利將明顯成⾧、半導體 相關設備營收占公司營收比重可達 15-20%

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牧德轉型成效已開始顯現，公司指出，牧德 2024 年 11 月單月營收突破 2 億 元，並在 12 月持續走高高。 在季營收方面，牧德科技的 2024 年第四季營收在經過 10 季的低迷後，再次突破 6 億元，較第三季成⾧ 75.1%。

牧德指出，回顧 2024 全年，公司進行全方位轉型期，在營運策略構面: 引進日月光集團 (3711-TW) 布局先進封裝產品發展，同步投資鏵友益科技 (6877-TW) 強化研發、製造，供應鏈及 業務能量。展望 2025 年起，半導體出貨比例將增⾧，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀 檢查機已陸續正式出貨。除現有的設備，CoWoS 及 PLP 外觀檢查機將於第一季開始認證，希望能於第三季開始出貨，其相關產品組合發展，將有助提升整體獲利能力。